انت الان تتابع خبر .مواطن يوثق ذئب يتجول بجانب "خيمة" في البر .. ويحذر : ‏يا أهل المكاشيت انتبهوا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مواطن مقطع فيديو يظهر ذئباً يتجول حول خيمة في البر، وعلق قائلاً: "أهل المكاشيت انتبهوا في آخر الليل".

انتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لذئب يسير بالقرب من خيمة ويحاول الدخول دون جدوى.

أثار الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المستخدمين، حيث عبرت إحدى المغردات عن قلقها قائلة: "يخوف والله، كيف لو كان هناك أشخاص في الخيمة؟". وعلّق آخر قائلاً: "هؤلاء الذئاب متربية ولديها راعٍ، وليست من البرية".

يظهر الفيديو الذئب يتجول بجوار الخيمة، مما يثير مخاوف الناس ويجعلهم يتساءلون عن سلامتهم في رحلاتهم في البر. ويعتبر الذئب حيواناً مفترساً يمكن أن يشكل خطراً على البشر إذا اقترب منهم بشكل كبير.

من الضروري أن يكون الأشخاص الذين يخيمون في البر على دراية بالخطر الذي قد يشكله الحيوانات المفترسة مثل الذئاب. يجب عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الصحيحة لتجنب التعرض للخطر وحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

عند التخييم في البر، يجب تثبيت الخيمة بشكل جيد وإغلاق جميع المداخل بإحكام لمنع دخول الحيوانات. كما ينصح بتخزين الطعام والمواد الرائحة في أماكن آمنة بعيداً عن الخيمة، حتى لا يجذب الحيوانات المفترسة.

في حالة مواجهة ذئب أو أي حيوان مفترس آخر، يجب الابتعاد عنه ببطء ودون إظهار أي علامات عدوانية. يُنصح بالتجمع مع الآخرين والابتعاد عن الحيوان، وإبلاغ السلطات المحلية إذا استمر الحيوان في التجول بالقرب من المنطقة.