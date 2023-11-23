انت الان تتابع خبر منتج يشترية الجميع كبديل للمقاطعة والبيبسي وهو يتبع اهم شركة مقاطعة..صدمة تصعق المصريين لن تصدق ماهو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنتشر حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة بعض منتجات شركات معينة، بما في ذلك شركة بيبسي في مصر التابعة لشركة بيبسيكو العالمية. تدعي بعض المصادر أن بيع منتجات الشركة في مصر قد توقف، ولكن مصادر موثوقة أكدت عدم صحة هذه الادعاءات وأن الشركة ما زالت تعمل في مصر وتوزع منتجاتها بشكل طبيعي.

تدعو بعض الحملات أيضًا إلى مقاطعة منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل، خاصة في ظل الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وقد بدأت شركات مصرية استغلال حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية، وقد وصلت هذه الحملة إلى أكبر المحال والسلاسل التجارية وحتى المحلات الصغيرة. ونتيجة لتراجع المبيعات للشركات الأجنبية وابتعاد الكثير من المصريين عن الماركات الأجنبية، قدمت الوكالات عروضًا وخصومات ضخمة تصل إلى 50٪ في بعض الحالات.

وبالإضافة إلى تقديم العروض والخصومات، قامت بعض الشركات بتعليق تحصيل قيمة البضائع الموزعة على التجار، بسبب رفض بعض التجار تنزيل المنتجات الجديدة. وقد اقترحت الشركات الأم توزيع البضائع بدون الحصول على الأموال حتى يتم بيع البضائع الموجودة لديهم. ومن بين الشركات التي استفادت من حملة المقاطعة هي شركة سبيرو سباتس التي تنافس شركة بيبسي وكوكاكولا في مصر.

تأسست شركة سبيرو سباتس في عشرينيات القرن الماضي وكانت تنتج مياه غازية تحمل اسم ليمونادا سباتس. وتمكنت المنتجات من الانتشار في الأسواق بسبب جودتها وقبولها من قبل الجمهور. وفي الوقت الحالي، تسعى الشركة لتوسيع خطوط الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. كما تعمل على إضافة منتجات جديدة مثل منتجات الدايت في المستقبل.

يُذكر أن شركة بيبسيكو قد أوقفت إنتاج بعض المشروبات في روسيا في سبتمبر 2022، بسبب توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وتعمل الشركة في روسيا منذ أكثر من 60 عامًا وكانت منتجاتها من المنتجات الغربية القليلة المسموح بها في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره.