انت الان تتابع خبر ساعات قليلة تفصل مصر على اسوء عاصفة في تاريخ البلاد.. الأرصاد تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل بيت.. وعلى المواطنين اتخاذ هذه الاجراءات من الآن!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً نهاراً في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ولطيفاً على السواحل الشمالية الشرقية. ومن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. قد تتساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية الساحلية. وتتراوح درجات الحرارة في العديد من المدن بين 15 و 27 درجة مئوية.