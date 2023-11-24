انت الان تتابع خبر الليلة ب 100 دولار... مصر: تفاصيل القبض على شبكة دعارة تترأسها " دعاء" في شارع الهرم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم القبض على سيدة مصرية تدير شبكة دعارة لاستغلال الفتيات القصر في أعمال غير أخلاقية، حيث تعرضهن للراغبين في ممارسة المتعة الحرام مقابل 100 دولار في الليلة. يتم تنفيذ هذه الأعمال في شوارع الهرم ومنطقة المهندسين في مصر. تلقت مباحث الآداب معلومات تفيد بتشكيل شبكة لممارسة أعمال غير أخلاقية، وترأسها سيدة تدعى "دعاء"، والتي هربت من أسرتها في إحدى المحافظات المصرية. تمت مداهمة إحدى الشقق التابعة لها، وتم ضبط المتهمة وجميع الأشخاص الموجودين معها، حسبما ذكرت "القاهرة 24". اعترفت إحدى المتهمات القصر خلال التحقيقات بأن "دعاء" استغلتها في ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، واعترفت أيضًا بممارستها لأعمال غير أخلاقية مقابل مبالغ نقدية. وبعد مواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي كما ورد في التقارير، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.