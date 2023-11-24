انت الان تتابع خبر دولة عربية تتجاوز كل التحذيرات وتعلن رسميا الحرب على اسرائيل..لن تصدق ماهي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت دولة عربية رسمياً الحرب على إسرائيل بعد استهدافها لمدن إسرائيلية بواسطة صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة.

حذرت جماعة الحوثي في اليمن يوم الاثنين من أن السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لقواتها، بعد أن احتجزوا سفينة شحن تعود لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي الموشكي قوله إن "السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لنا في أي مكان، وقد حذرنا مسبقًا ولن نتردد في تنفيذ ذلك على الإطلاق".

وحذرت جماعة الحوثي من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، مهددة بالرد المناسب على هذه الخطوة، وفقًا لما ذكرته قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وحذر قائد قوات الدفاع الساحلي محمد القادري، بعد إعلان الجماعة استيلاءها على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني، من أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم، مهددًا بالرد المناسب تجاه أي خطوة من هذا النوع.

من جانبه، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه لا يوجد أي حديث عن إطلاق سراح السفينة الإسرائيلية التي تحتجزها جماعة الحوثي قبل وقف الحرب في غزة.

تتعرض مدن إسرائيلية منذ أسابيع لهجمات متتالية من اليمن بواسطة ضربات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف إيلات والجنوب.