انت الان تتابع خبر بين القذافي وعلي صالح وصدام حسين..لن تصدق من هو الرئيس العربي الذي توقعت ليلى عبد اللطيف تزييف اغتيالة وتنبئت بعودته..حدث جلل سوف يزلزل العالم العربي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، توقعت العالمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حدوث أحداث مهمة في العام 2023.

أشارت ليلى إلى أن شخصية مثيرة للجدل ستعود للظهور علنًا، مما سيثير صدمة كبيرة في الوطن العربي، وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن اسم هذه الشخصية، إلا أنها أكدت أنها لا تزال على قيد الحياة.

وتوقعت ليلى أيضًا وقوع مشهد مأساوي وخطير في نهاية عام 2023، حيث سيتعرض مستشفى ما لقصف جوي بالصواريخ، مما سيؤدي إلى تدميره وهدمه، وستكون هذه الحادثة في دولة تعاني من آثار الحرب.

كما تنبأت ليلى بحدوث كارثة طبيعية في اليابان، ستتسبب في سقوط المئات من الضحايا والجرحى، وستجذب انتباه العالم إلى كوكب المريخ، حيث ستكون هناك حالة قلق وتوتر بين العلماء والباحثين.

وأشارت ليلى أيضًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار أوروبي للمرة الأولى بفرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، وسترد إيران بقوة على هذا القرار، وستكون روسيا والصين في قلب الأحداث.