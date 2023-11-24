«وصفة بمليون جنيه».. ضاع عمرك بطبخ وسلق العدس لو عندك كوبيتين عدس هاتيهم بسرعه .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في سعيهن المستمر لتقديم وجبات لذيذة ومختلفة، يبحث ربات البيوت باستمرار عن وصفات طعام غير تقليدية، خاصةً لأولئك الذين يواجهون تحديات في إقناع أطفالهم بتناول الأطعمة التقليدية اليوم، نقدم لكم طريقة مبتكرة لتحضير العدس بشكل جديد، خارج الطريقة التقليدية المعتادة يعتبر العدس من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، ويُعتبر تحضيره بشكل مختلف مثل كريب العدس خيارًا مثيرًا ولذيذًا كل ما عليكم هو تحضير كمية من العدس، وسنقوم بشرح الخطوات والتفاصيل لإعداد هذه الوصفة الشهية تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات تحضير وصفة كريب العدس يمكنك تحضير وصفة كريب العدس في المنزل باستخدام مكونات بسيطة تشمل: كوب من العدس.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

جبنة.

بهارات.

ماء. طريقة تحضير وصفة كريب العدس يمكنك بسهولة تحضير وصفة كريب العدس باتباع الخطوات التالية: في البداية، انقع كوبًا من العدس لمدة نصف ساعة جيدًا، ويمكنك زيادة الكمية حسب عدد أفراد العائلة. ثم ضع العدس في الخلاط حتى يصبح سلسًا وناعمًا، ثم أضف عليه جميع البهارات، الملح الأسود، والكمون، وقلبهم جيدًا. ارفع مقلاة على نار منخفضة وصب العدس فيها، قم بتوزيع العدس على جميع الجوانب بشكل دائري مثل فطيرة الكريب. قم بقلب العدس وحشوته بالجبنة، وقلبه على الجوانب حتى يتأكد من ذوبان الجبنة يمكنك إعداد العديد من كريب العدس بهذه الطريقة وتنويع الحشوات مثل لحم المفروم، أو الفراخ، أو البطاطس. يمكنك استغلال هذه الوجبة للأطفال الذين لا يحبون تناول العدس بشكل تقليدي تقدم هذه الوصفة طريقة غير تقليدية وشهية لتناول العدس، ويمكن تنويعها باستخدام مختلف الحشوات مثل لحم المفروم، أو الفراخ، أو البطاطس، مما يسهل على الأطفال قبولها بفرح ودون مقاومة.