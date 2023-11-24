انت الان تتابع خبر تقوده روسيا.. أسطول ضخم من 20 دولة يدخل على خط المعركة ويتوجه لتأديب اسرائيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في تحد كبير لتحذيرات إسرائيل والولايات المتحدة، أعلنت 20 دولة بقيادة روسيا عن نيتها التوجه إلى سواحل إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة تركيا التركية، فإن أسطول "الرافضين للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل"، والذي يتألف من 1000 قارب بينهم 313 قاربًا من روسيا، يعتزم الابحار إلى إسرائيل وعلى متنه حوالي 4500 شخص.

ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، يتكون الأسطول من قرابة ألف قارب بمشاركة دول غربية رئيسية، وهم يقولون لإسرائيل "توقفوا".

وقال فولكان أوكجو، الذي نظم الجزء التركي من العملية، في تصريحات صحفية: "لن نعطي إسرائيل ورقة رابحة. ولن يكون هناك مشارك واحد من الدول العربية في الحدث"، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من المشاركين في هذه الفعالية هو من روسيا بـ313 قاربًا، تليهم إسبانيا بـ104 قاربًا، وسيشارك 12 شخصًا من تركيا.

وأضاف قائلاً: "نأمل أن يزداد هذا العدد. سنمضي قدمًا من خلال الالتزام الصارم بالقواعد الدولية وعدم إعطاء أي ذريعة لإسرائيل. سنتوقف أولاً في قبرص الشمالية لتوفير الإمدادات اللازمة، ومن ثم سنتوجه إلى ميناء أشدود الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن هذا هو رد فعل وعصيان مدني ضد الإبادة اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل.

وسيتجمع حوالي 1000 قارب من مختلف دول العالم في تركيا اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، ويجمعهم هدف واحد وهو الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل في القطاع.

ويهدف حوالي 4500 شخص، يحملون جوازات سفر من 40 دولة مختلفة، إلى الوصول إلى غزة عن طريق البحر، ومن المقرر أن تغادر هذه القوارب تركيا في 23 نوفمبر.