انت الان تتابع خبر أجمل مذيعة في قناة سكاي نيوز ” تسابيح مبارك” تقع في أسوأ موقف محرج امام اعين الجميع.. لن تتخيلوا ابداً المشهد. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر عن تعرضها لموقف محرج وطريف في نفس الوقت وذلك خلال دخولها إحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكتبت نجمة قناة سكاي نيوز العربية على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لما تمشي عرس وتحضر الزفّة والرقصة الأولي للعرسان وتقعد كمان ويجيبه ليك عشاء لا وبتسأل وين أخت العروس وامها وتكتشف أنك في عرس غلط".

وأضافت حرم وزير الدولة بالإتصالات بحسب موقع النيلين: "يحدث لي الان..بس مبروك للعرسان الما عارفة أسمائهم ونصيبي اشوف اهم لحظة في حياتهم مبروووك".

وأعترفت تسابيح من خلال ردودها على تعليقات أصدقائها بالحرج الذي أصابها, كما تلقت عدد التعليقات الطريفة من أصدقائها من نجوم المجتمع أبرزهم المطربة هدي عربي التي كتبت لها: "والله ما رضيناها ليك".

المعجبين والمتابعين لنجمة الشاشة الزرقاء تمنوا أن يكونوا هم أصحاب المناسبة حتى يحظوا بتشريف تسابيح لزواجهم.