انت الان تتابع خبر : فرقة "ضيم وظلايم" الشعبية للحفلات والمناسبات بالكويت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثقت فرقة "ضيم وظلايم" الشعبية للحفلات والمناسبات في الكويت مقطع فيديو أثناء قيامهن بالغناء والدق على الطبول. أظهر الفيديو عضوات الفرقة يجلسن على الأرض، ويرتدين العباءات السوداء والنقاب ونظارات ويستخدمن الطبول، ويقمن بالغناء بشكل جماعي. وأبان الفيديو المتداول، إحدى السيدات وهي تتفاعل أثناء الغناء بأداء حركات رقص. وحظي المقطع بانتشار واسع على التيك توك، وانقسمت آراء المغردين بين الإعجاب بالفرقة وانتقادها بسبب ظهورهن بالشكل الغريب المثير للجدل. [embed]