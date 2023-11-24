انت الان تتابع خبر صدام حسين حي يرزق وسيظهر في 2024.. توقعات ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن مفاجأة قوية في حوار خاص مع الإعلامي نيشان على قناة الجديد. وأكدت عبد اللطيف أن الأنظار ستتجه إلى شخصية سياسية بارزة تم ترويج خبر وفاتها واغتيالها، ولكنها ستظهر إلى العلن لتثير صدمة كبيرة للجميع.

وعندما سألها نيشان عمن يتحدث، رفضت عبد اللطيف الكشف عن الشخصية المقصودة، ولكنها أشارت إلى أن صور الراحل معمر القذافي وسيف الإسلام ستنتشر في مناطق معينة نتيجة حدث ما.

وأضافت العرافة اللبنانية أن أحد البنوك الكبرى في العالم سيتعرض لفضيحة كبيرة، مما سيؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة.

وتحدثت عبد اللطيف أيضًا عن تهديد الأوبئة للعديد من دول العالم في بداية العام 2024، وتوقعت اندلاع مظاهرات حاشدة في معظم الدول وانهيار الاقتصاد نتيجة نهب أموال الشعوب.