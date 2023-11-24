«طريقة متخطرش على بال العفريت »!!! .... بطريقة جهنمية وفي اقل من 10 ثواني يمكنك فتح القفل بسهولة عند فقدان المفتاح...يرجي استخدامها في الحلال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبًا ما نفقد مفاتيح الأقفال، سواء كانت للأبواب أو الأدراج الخاصة بأمور مهمة. يمكن أن يكون من المزعج عدم القدرة على فتح هذه الأقفال دون التسبب في أضرار في هذا المقال، سنقدم عدة حلول بسيطة باستخدام أدوات متاحة لفتح الأقفال بسهولة إذا كنت تبحث عن طرق لفتح الأقفال بأمان، يجب عليك متابعة ما يأتي.

طريقة فتح القفل باستخدام علبة واحدة من علب المياه الغازية “كانز” احصل على علبة فارغة من المياه الغازية “كانز“. انزع غطاء العلبة وقم بقصه بحيث تكون لديك قطعة معدنية طويلة ومسطحة. ثني القطعة المعدنية بزاوية حادة حوالي 90 درجة عند أحد طرفيها. استخدم الجزء المثني من القطعة المعدنية كأداة لفتح القفل. قم بإدخال الجزء المثني في فتحة القفل بعناية وثنيه قليلاً لتطبيق ضغط على الأسطوانة داخل القفل. تطبق ضغطًا خفيفًا وقم بتدوير القطعة المعدنية في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة بحيث تحاول فتح القفل. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هذه العملية تحتاج إلى بعض التجارب والخطأ. بمجرد فتح القفل، اسحب القطعة المعدنية برفق واستمر في تدويرها لفتح القفل بالكامل. طريقة فتح القفل بمشبك ورقي احصل على مشبك ورقي: يمكن استخدام مشبك ورق عادي، مثل تلك المستخدمة في ملفات الورق، ولاحظ أنه يفضل استخدام مشبك ذو حجم مناسب وليس صغيرًا جدًا .

قص الشكل الصحيح: ابدأ بقص المشبك الورقي لتشكيله إلى شكل “L”. يجب أن يكون لديك قسم طويل ومستقيم (الذراع الرئيسي للـ “L”) وقسم قصير يتفرع عنه بزاوية حوالي 90 درجة (الذراع الثانوي للـ “L”).

قم بتثبيت الذراع الرئيسي في القفل: ادخل الذراع الرئيسي (القسم الطويل) في الفتحة الرئيسية للقفل حتى يكون موازيًا للدبوس الداخلي للقفل .

استخدم الذراع الثانوي: انثنِ الذراع الثانوي برفق بحيث يكون متوازيًا للجزء الخارجي من القفل (الشاسيه) ثم، انثنِ الذراع الثانوي قليلاً في اتجاه الدبوس الداخلي للقفل .

دفع الدبوس: بينما تنثني الذراع الثانوي، حاول دفع الدبوس الداخلي للأعلى بقوة قد تحتاج إلى تطبيق ضغط إضافي أو تعديل زاوية الذراع الثانوي حتى تشعر بأن الدبوس قد انزلق إلى الأعلى .

فتح القفل: عندما تنجح في دفع الدبوس الداخلي للأعلى بما فيه الكفاية، يمكنك فتح القفل.