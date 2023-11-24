انت الان تتابع خبر تحدث عنها النبي وقال أنها أهم علامة للساعة .. المسلمون يرتعبون مما يحدث في أرض مكة المكرمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لظهور النباتات على جبال مكة بعد سقوط الأمطار، ما جعل الكثيرين يتساءلون: هل اكتساء جبال مكة بالنباتات بعد الأمطار من علامات الساعة، وهل ظهور النباتات في مكة المكرمة من علامات قرب يوم القيامة؟، خاصةً أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فروي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً" والمروج هي الجنات والبساتين الخضراء.

فى هذا الصدد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، اوضح إن علامات الساعة بدأت منذ موت سيدنا النبي صلى الله علسه وسلم، ومن العلامات الصغرى كثرة موت العلماء، والهرج أي القتل، ولم يتبق من علامات الساعة إلا العلامات الكبرى، فكونهم يتعرضون للعلماء كالشيخ الشعراوي بالإيذاء يعد من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من آذى عالما فقد أذاني ومن أذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى).

هل ظهور نباتات على جبال مكة من علامات قرب يوم القيامة؟

ما شهدته مكة ليست أمطارا وإنما هو ماء نازل من السماء، بحسب كلام الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، فالمطر يعني العذاب، أما الماء عندما يخرج من السماء يسوقه لبلد ميت ليخرج بيه الزرع، فنزول الماء من السماء رزق ويحيي الأرض بعد موتها، مستشهدا بكلام المولى عز وجل، قال تعالى {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ طَهُورࣰا ۝٤٨ لِّنُحۡـِۧیَ بِهِۦ بَلۡدَةࣰ مَّیۡتࣰا وَنُسۡقِیَهُۥ مِمَّا خَلَقۡنَاۤ أَنۡعَـٰمࣰا وَأَنَاسِیَّ كَثِیرࣰا}، لأن الأمطار قد تكون فى العذاب لقوله تعالى {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ }.

هل اكتساء جبال مكة باللون الأخضر من علامات الساعة؟

وأشار إلى أن من علامات الساعة الانفلات الأخلاقي الذي نعيشه أيضا، وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان، وأن تخرج المرأة من بيتها سافرة، لم يبق من علامات الساعة إلا العلامة الكبرى وهى خروج الشمس من مغربها، ونزول المسيخ الدجال، وأن تلد الأمة ربتها أى ت

فتح بيت المقدس، وفقًا لقول عوف بن مالك الأشجعي، حدث ذلك أثناء غزوة تبوك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف: "اعدد ستة أمور قبل قدوم الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس". وتم فتح بيت المقدس في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث ذهب الفاروق بنفسه إلى هناك وبنى مسجدًا وصالح أهل المنطقة.

وبالنسبة لولادة الأمة ربتها، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. وجلس جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله حتى سأله عن الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". ثم سأله جبريل عن أمارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أن تلد الأمة ربتها". وقد اختلف أهل العلم في تفسير ذلك، حيث خلاصة آراءهم هي أن الدولة الإسلامية ستتوسع ونساء البلدان التي يفتحها المسلمون سيتم أسرهن وسيزداد عدد الجواري. وعندما تلد الجارية، فإن الطفل يعتبر ربها لأنه ولد لسيدها.