ممنوع دخول العزاب .. حطي الفازلين على الخيار بهذه الطريقة ومش هتصدقي الفرق ضاع عمري وأنا معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوصفات الطبيعية لها دور كبير في علاج بعض المشاكل التي تعاني منها البشرة والشعر مثل التخلص من خطوط الوجه والبقع الداكنة والحبوب، فكل هذه الأشياء مشاكل منتشرة مزعجة للفتيات ويبحثن عن حلول غير مكلفة لها كبديل طبيعي للمستحضرات المصنعة كيميائيًا، وأهم تلك الوصفات ذات الفاعلية الكبيرة الفازلين مع الخيار التي تُحضر بكل سهولة.

ويمتلك الفازلين قدرة كبيرة على حل معظم المشاكل المختلفة التي تعاني منها السيدات سواء في البشرة أو الشعر على حد سواء فيمكن استخدامه بدلا من شراء منتجات غالية من محلات التجميل، كما يعتبر الخيار الحل المثالي لجميع مشاكل البشرة حيث يعمل على إعطاء البشرة الجودة والنعومة اللازمة والاشراق الممتع الذي تفتقده بسبب حرارة الشمس.

وصفة الفازلين مع الخيار

كما أوضحنا أن تلك الوصفات أشهر الوصفات الطبيعية التي تفيد وتغذي البشرة بالإضافة إلى التخلص من بعض مشاكلها.

ولتحضير الوصفة يتم إحضار تلك المكونات:

• حبة خيار طازج.

• ملعقة فازلين كبيرة.

• ملعقة ماء ورد كبيرة.

• وملعقة نشا بودر كبيرة.

• ملعقة زيت لوز حلو.

طريقة التحضير:

-نغسل حبة الخيار جيدًا ثم نبشرها باستخدام المبشرة.

-نضيف كل من: زيت الزيتون مع ماء الورد للخيار المبشور ونقلبهم جميعًا معًا.

-في وعاء مناسب نضع الفازلين قم نصفي الخيار المبشور لنستخرج الماء منه.

-نضيف النشا بشكل تدريجي للخليط ونقلب باستمرار ليذوب الفازلين تمامًا وتختلط المكونات.

-بهذا يكون الخليط جاهز يمكن الاحتفاظ به في عبوة زجاجية نظيفة لحين الاستخدام.

كيفية استخدام خليط الفازلين مع الخيار بخطوات بسيطة