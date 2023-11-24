انت الان تتابع خبر اصعب من البراكين والزلازل..ليلى عبد اللطيف تصارح المصريين وهي تبكي بسبب ما سيحدث الايام القادمة!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت السيدة ليلى عبد اللطيف إن هناك توقعات لأحداث مهمة في المستقبل القريب. ومن بين هذه التوقعات، أنه سيتم سماع أصوات من باطن الأرض من قبل العلماء حول العالم، وسيتم تسجيل تلك الأصوات. كما تنبأت بأنه سيتم الكشف عن شركات وهمية تقوم بعمليات نصب واحتيال رقمية.

وأضافت ليلى عبد اللطيف أنه سيحدث فقدان لأحد أفراد عائلة رئيس سياسي بارز بسبب حادث غريب ومؤسف. كما تنبأت بمحاولة انقلاب في إحدى الدول العربية، ولكن ستتم السيطرة عليها. وأشارت أيضًا إلى أننا سنشهد ظهور أجسام غريبة تطير بسرعة البرق من دولة إلى أخرى، وتكون قاتلة ومدمرة. وتنبأت بحكم الإعدام لشخصية سياسية عربية بارزة بسبب ارتكابها جريمة كبيرة، وأننا سنشهد تنفيذ الإعدام على الشاشات.

وعندما سئلت عن توقعاتها للحرب العالمية النووية، أجابت ليلى عبد اللطيف بأنه لا شك أن هناك حربًا عالمية ستحدث، ولكنها لن تشمل جميع دول العالم. ومن المتوقع أيضًا ظهور فرص لاستخدام الأسلحة النووية. وفي نفس الوقت، سنشهد انهيارًا قويًا لقيمة الدولار.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن ما يحدث في قطاع غزة سيؤدي إلى وضع التطبيع مع إسرائيل على المحك. ومن المتوقع أن تنضم الدول العربية إلى قرارات كولومبيا وتتبعها في اتخاذ قرارات ضد إسرائيل.

وفي ختام حديثها، أكدت ليلى عبد اللطيف أن دولة الكويت ستكون شريكًا مهمًا في مساعدة قطاع غزة وإعادة بنائها. ومن المتوقع أن ترسل الكويت العديد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك مستشفى متنقل.