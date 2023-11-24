انت الان تتابع خبر حظ وفير وفرص مالية لهذه الأبراج في 2024.. توقعات ماغي فرح للأبراج تفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مقابلة تلفزيونية مع الخبيرة في علم الأبراج والأرقام والفلك ماغي فرح، توقعت أن عام 2024 سيكون عام الفرص الجديدة والتطورات الإيجابية لبعض الأبراج.

هناك العديد من الأبراج الفلكية التي ستحظى بعام جيد للفرص المالية، وزيادة الدخل والحصول على مكافآت مالية، وذلك لأصحاب برجي الجدي والقوس.

وفيما يتعلق بالجانب العاطفي، كشفت أن 2024 سيكون العام الأفضل لمواليد برج الحمل، حيث سيتعرفون على حب جديد أو يجتمعون مع شخص استثنائي. ومن المحظوظين جدًا، ولكن يجب أن يهتموا بصحتهم أيضًا.

وأشارت ماغي فرح إلى أن مواليد برج الثور سيواجهون العديد من الفرص الناجحة والأعمال الجديدة، وتنشأ شراكات وتألق تجاري وترقية في مجال العمل أو الانتقال إلى مركز أقوى.

وأوضحت أن هناك أربعة أبراج ستتأثر خلال عام 2024 وهي الأسد والعقرب والدلو، وسيحدث لمواليد هذه الأبراج تغييرات وانقلابات في حياتهم.

وبالنسبة لمواليد برج الميزان، قالت إن تحديات جديدة تنتظرهم مع تراجع في الإيجابيات من وقت لآخر.

وصفت ماغي فرح سنة برج الجوزاء بأنها ستكون "بين الرجاء والشقاء"، وأشارت إلى أن السنة الجديدة ستكون جيدة لبرج الجوزاء ولكنه سيواجه أيضًا صعوبات وتحديات وفقًا لتعبيرها.