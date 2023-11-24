انت الأن تتابع خبر الزعاق يكشف عن موعد دخول المربعانية ومدتها وأبرز ملامحها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير الطقس خالد الزعاق إننا نعيش اليوم الأخير في فصل الوسم، حيث يعلن دخول فصل المربعانية بعد عشرة أيام. وأوضح في فيديو نشره على حسابه في منصة إكس أن المربعانية تبدأ في الثالث من ديسمبر وتستمر لمدة أربعين يومًا. وتنقسم المربعانية إلى قسمين، الأول يستمر لمدة عشرين يومًا ويتأثر بالأجواء المعتدلة ويمكن للشباب ارتداء الملابس الصيفية، بينما يحتاج الأطفال وكبار السن إلى الملابس الشتوية.