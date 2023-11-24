انت الان تتابع خبر مصر على بعد ساعات فقط من اسوء جو في هذا العام..والارصاد يطلق تحذيرات عاجلة للمواطنين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسجل درجات الحرارة في القاهرة اليوم قيمًا متوسطة، حيث تتراوح الحرارة الصغرى بين 17 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 26 درجة مئوية.

أما في العاصمة الإدارية، فتتواجد درجات الحرارة في نطاق مشابه، حيث تتراوح الحرارة الصغرى بين 17 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 27 درجة مئوية.

أما في 6 أكتوبر، فتكون درجات الحرارة مستقرة، حيث تتراوح الحرارة الصغرى بين 17 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 26 درجة مئوية.

في بنها، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، حيث تتراوح الحرارة الصغرى بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 26 درجة مئوية.

أما في دمنهور، فتكون درجات الحرارة منخفضة نسبيًا، حيث تتراوح الحرارة الصغرى بين 15 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 25 درجة مئوية.

في وادي النطرون، تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 25 درجة مئوية.

أما في كفر الشيخ، فتتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 24 درجة مئوية.

في المنصورة، تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 24 درجة مئوية.

أما في الزقازيق، فتتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 26 درجة مئوية.

في شبين الكوم، تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 25 درجة مئوية.

وفي طنطا، تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 25 درجة مئوية.

وفي دمياط، تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 24 درجة مئوية.

أما في بورسعيد، فتتراوح درجات الحرارة بين 19 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 24 درجة مئوية.

وفي الإسماعيلية، تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 28 درجة مئوية.

وفي السويس، تتراوح درجات الحرارة بين 17 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 28 درجة مئوية.

أما في العريش، فتتراوح درجات الحرارة بين 14 درجة مئوية والحرارة العظمى بين 25 درجة مئوية.