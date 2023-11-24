انت الأن تتابع خبر اولادك مش هيفطروا غير بيها.. طريقه عمل القرص الفلاحى الهشه على اصولها بتكلفة بسيطه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرص الفلاحى المصرى هو احد اقدم المخبوزات المصرية القديمه والشهيرة بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية حيث ان مكوناتها بها الكثير من العناصر الغذائيه الاساسيه ويتقدم القرص الفلاحى مع الشاى او الحليب او تناوها كوجبه خفيفه وسريعه وتشتهر هذه القرص فى المناطق الريفيه بشكل خاص ومن خلال هذا المقال نقدم اليكم طريقه عمل القرص الفلاحى بطريقه سهله وبسيطه وبمذاق هش ولذيذ.

مكونات عمل القرص الفلاحى :

6 اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

2 كوب كبير من السمن البلدى.

كوب من زيت الذرة.

2 معلقه من الخميرة.

معلقه صغيرة من الملح

معلقه صغيرة من الينسون.

معلقه صغيرة من الشمر.

معلقه صغيرة من السكر.

معلقه صغيرة من السمسم.

2 كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير القرص الفلاحى :

نقوم بتجهيز وعاء كبير واضافه كل من السمن البلدى وزيت الذره والينسون والشمر والسكر والملح.

نحضر وعاء اخر ونضع به الخميره والماء الدافئ وخلطهم جيداحتى تذوب الخميره ونضيفها على المكونات السابقة.

نضيف الدقيق تدريجيا الى الوعاء مع خلط العجين باستمرار حتى الحصول على عجينه طريقه ومتماسكه.

تترك العجينه للتخمير فى مكان دافئ لمده ساعه مع التاكد من تغطيتها بقماش نضيف.

بعد ذلك نقسم العجينه الى قطع صغيره وتشكيلها على شكل قرص.

نضع الاقراص فى صنيه فى الفرن ونقوم بدهنها بقليل من زيت الذره.

ندخل الصينيه فى الفرن لمده من 20 : 25 دقيقه حتى تنضح وتصبح باللون الذهبى.

نقوم باخراج القرص من الفرن وتقديمها بجانب الشاى او الحليب وبالهنا والشفا.