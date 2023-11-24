انت الان تتابع خبر "بعدما أكملت دراستها وتوظفت".. بالفيديو: أخصائي "نفسي" يروي قصة امرأة خلعت زوجها وتزوجت حبيبها مسيار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -كشف الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس عن قصة امرأة قامت بخلع زوجها بعد أن أكملت دراستها وتوظفت.

وفي مقطع فيديو، أشار الدواس إلى أنه يتعامل مع شخص يعاني من الاكتئاب منذ عامين بسبب زوجته. وأوضح أن هذا الشخص تزوج فتاة كانت تدرس في الثانوية، وبعد الزواج استمرت في تعليمها وحصلت على شهادة جامعية وتوظفت، ثم طلبت الطلاق وخلعته وتزوجت حبيبها مسيارًا.

ونصح الدواس الأزواج بالحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الزوجة قد تكون السبب في إحباط الزوج. وختم قائلاً: "لا أريد رجلاً مقهورًا، بل أريد امرأة متميزة نضعها فوق رؤوسنا، لكن هناك بعض النساء السيئات".