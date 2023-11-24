معلقة واحدة بس هتخلي وشك قمر... اعملي كريم بانثينول لتفتيح البشرة وادعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم بانثينول لتفتيح البشرة سيكون موضوع هذا المقال على موقعنا نيوز مصر؛ فكريم بانثينول من الكريمات المعروفة بقدرتها على الترطيب الفائق، والترطيب يقي من الجفاف المسبب للاسمرار وظهور البقع الداكنة، لذلك سنستخدمه مع النشا لعمل كريم ممتاز جدًا في التفتيح فتابعي معنا جيدًا.

كريم بانثينول لتفتيح البشرة يمكنك استخدام كريم بانثينول كما هو للتفتيح والترطيب كما يمكنك إضافة النشا له لتعزيز فوائده ومفعوله: مكونات الكريم 2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة تحضير الكريم ضعي الكريم في علبة بلاستيكية وليكن علبة كريم قديمة عندك.

ثم أضيفي له ماء الورد وعصير الليمون وحركي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

أضيفي في النهاية النشا وحركي جيدًا حتى يتكون لديكِ قوام كريمي، وإذا كان ما زال جافًا فتحكمي في القوام بماء الورد. طريقة استعمال الكريم اغسلي وجهك جيدًا بالغسول ثم جففيه.

طبقي الكريم على بشرتك ما عدا حول العينين، ثم دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية.

بعد ذلك اتركي الكريم لمدة نصف ساعة ثم قومي بإزالته بقطنة ثم اغسلي وجهك جيدًا وجففيه وطبقي التونر والكريم المرطب.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحصلي على التفتيح وتحافظي على بشرتك رطبة دائمًا. يمكنك عمل نفس الخطوات السابقة ولكن استبدلي النشا بالحليب البودر فهو ممتاز جدًا في تغذية البشرة وتنعيمها وتفتيحها وجعل ملمسها حريري، وكرري الوصفة مرتين أيضًا.