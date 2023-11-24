انت الان تتابع خبر شاب يوثق فيديو لنفسه وهو يضايق رواد مطعم "ماكدونالدز" في جدة ويطلب منهم المقاطعة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو لشاب يقوم بإزعاج زبائن مطعم "ماكدونالدز" في جدة ويحثهم على مقاطعة المطعم.

في الفيديو، يقود الشاب سيارة برفقة شخص آخر، ويتجه نحو المطعم ويقول: "قاعدين ياكلوا ماك، مقاطعة مقاطعة".

اقترب الشاب من شخص يتناول الآيس كريم وقال له: "أنت مقاطع ماك، تدعم إسرائيل"، وأكمل: "هذا الآيس كريم يقتل طفل فلسطيني". ثم ضحك الشخص الذي يرافقه وقال للزبون الذي يأكل الآيس كريم "العافية".

أثار المقطع حالة من الجدل، وعلق أحد المغردين قائلاً: "لماذا لم يقاطع الشخص الذي يقود السيارة نفسه والجوال الذي يحمله؟ إنه شخص يعاني من اضطراب في الرؤية يحتاج إلى إعادة ضبط ويجب تعليمه أن يترك الازعاج ويحترم خصوصية الآخرين".

وأضاف آخر: "يجب محاسبته أولاً، ثم هناك شخص يدافع عنه بطريقة ساذجة، ثم نحن في بلد قانون قوي ولا يوجد شيء يسمى النزول والتدخل في حقوق الآخرين بطريقة فارغة".