بعد تفتيش السفينة الاسرائيلية كانت الكارثة. ما كان يوجد بداخلها امر كارثي وغير متوقع سوف يغير خارطة العالم..(تفاصيل كاملة)

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش أنصار الله "الحوثي" عن تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر، أسفرت عن الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها مع طاقمها إلى الساحل اليمني. وأكد العميد يحيى سريع قاسم في بيان صادر يوم الأحد استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى توقف العدوان على غزة، مشيراً إلى أن كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ" صدق الله العظيم.

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابةً لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم، وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقاً من المسؤولية الدينية والإنسانية والإخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر أسفرت عن الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقاً لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي.

إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.

وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على إخواننا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما تؤكد أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني، وعلى المجتمع الدولي إذا كان حريصاً على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

إن عمليات القوات المسلحة لا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين كما أشرنا إلى ذلك في بيان سابق.

صنعاء 6 جمادى الأولى 1445هـ الموافق للـ19 من نوفمبر 2023م.