انت الأن تتابع خبر اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد بداية رمضان 2024 فلكيًا في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحسابات الفلكية التي يعدها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد بداية رمضان 2024 وذلك للاستعداد لهذا الشهر الكريم الذي يعد فرصة للتقرب من الله عز وجل وكسب الكثير من الحسنات، الشهر الذي ينتظره كافة المسلمين في العالم لما فيه من بركة وخير، تعرفوا على التفاصيل في الفقرات التالية.

فقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد بداية رمضان 2024 وأوضحت ان الحسابات الفلكية توضح أن بداية الشهر الكريم سيكون في يوم الاثنين 11 مارس 2024، كما ستكون مدة أيام الشهر 30 يوم.

موعد بداية شهر جمادي الأخر

كما أعلن المعهد في حساباته الفلكية عن موعد بداية شهر جمادي الأخر 1445، حيث تكون غرة الشهر يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.

أدعية قدوم شهر رمضان

كما نقدم لكم في هذه الفقرة عدد من الادعية التي علينا ان نرددها مع قرب قدوم وبدأ شهر رمضان المبارك، حيث نردد تلك الأدعية حتى لا نحرم من أجر الصيام وثواب التهجد وقيام الليل وتلاوة القرآن، وهي كالتالي:

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، والعافية المجللة، والرزق الواسع، ودفع الأسقام.

كذلك: اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.