انت الأن تتابع خبر محتاجة أكلة سريعة وسهلة ومغذية .. نقدم لكم طريقة عمل مقلقل اللحم السهل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل مقلقل اللحم الطيب لغداء مختلف، هذه الوصفة تعتبر من الوصفات السهلة والسريعة جداً، هي عبارة عن قطع من اللحم مع كمية من الخضار الطازجة المفيد للجسم، تابعوا معنا هذه الوصفة التي ستعجب الجميع. تابعو من عبر مولانا أشهى الوصفات.

مكونات مقلقل اللحم الطيب

كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

ثمرتان من الجزرة متوسطة مقشرة ومسلوقة.

ثلاثة ثمرات من البطاطس مقطعة مكعبات ومسلوقة.

ورقتان من الغار ” اللورا”.

أربع كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ثلاثة ثمرات طماطم مفرومة ناعم.

قرن من الفلفل الحار ويقطع.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

كمية من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة شطة “إختياري”.

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

نصف كوب صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوبان ماء المغلي.

طريقة عمل المقلقل بكل تفاصيله

1. في وعاء نضع فيه اللحم مع قليل من الدقيق ونخلطهم جيداً.

2. ثم نضع في إناء على النار ونسخن فيه كمية من الزبدة ثم يضاف اللحم ويقلب على درجة حرارة عالية حتى ينضج وتطرى.

3. ثم نضيف البصل على اللحم ونستمر في التقليب حتى تذبل البصل قليلاً

4. نضيف على اللحم كمية الثوم مع ورق الغار ثم نقلب لمدة دقيقتين ثم نضع البهارات المشكلة والشطة والفلفل والكمون والملح حسب الرغبة ونقلب مرة ثانية.

5. ثم نضيف معجون الطماطم مع الجزر والفلفل والبطاطس المقطعين على الخليط السابق ونقلب قليلاً.

6. نصب كمية الماء الساخن فوق القدر ونتركها حتى تغلي وتنضج جميع المكونات وتتسبك.

7. نقدم المقلقل ساخناً مع طبق من الأرز بالشعرية أو خبز بلدي وبالهناء.

قدمنا لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل مقلقل اللحم الطيب أتمنى أن تجربوها، ننتظر تعليقاتكم عن تجاربكم ومشاركاتكم الطيبة

محتاجة أكلة سريعة وسهلة ومغذية .. نقدم لكم طريقة عمل مقلقل اللحم السهل