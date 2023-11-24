انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تبعث برسالة عاجلة للمصريين: "انتظروا المفاجأة في أم الدنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت ليلى عبد اللطيف زيادة في شعبيتها وشهرتها في مصر والوطن العربي بعد تحقيقها لعدد من التوقعات، وأصبح الجمهور يركز بحثه في محرك جوجل على أبرز توقعاتها الجديدة.

قبل نهاية عام 2023، توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث حدث مفاجئ في مصر، وأشارت إلى أن أنظار العالم ستتجه نحو نهر النيل.

وتوقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف أيضًا فوز الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، وشملت توقعاتها لمصر استقرارًا في الوضع الاقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وتوقعت أيضًا إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وفي الشأن العالمي، توقعت أن تشهد بعض مطارات دول العالم مرحلة إغلاق وإيقاف الرحلات الجوية، وسيؤدي ذلك إلى حالة من البلبلة والهلع بين الناس.

وحذرت من أن العالم سيشهد حالة من الغليان بسبب حدث عالمي، وسيعلن عدد من الدول حالات الطوارئ وبعض الدول ستتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث.