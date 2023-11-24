جسمك هيبقى زي الشمعة.. استخدمي الفازلين بالطريقة دي لتبييض المناطق الحساسة

عدن - ياسمين التهامي - تستطيعين تفتيح المناطق الحساسة من بشرتك بفضل فوائد الفازلين المرطب يمكن للفازلين أن يضفي تأثيرا مرطبا على البشرة ويؤثر بشكل فعال على خلايا الجلد إن لمسته المرطبة وتأثيره الفريد يجعلانه مناسبا لإعداد العديد من الخلطات والوصفات التجميلية المفيدة للبشرة يعتبر خليط الفازلين الطبيعي واحدا من أفضل هذه الوصفات، حيث يستخدم لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة من الجسم تعد هذه الخلطة من أفضل الحلول التي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.

وصفة لتبيض المناطق الحساسة بالفازلين

يمكنك استخدام هذه الوصفة الفعالة على أي منطقة حساسة في جسمك لتحقيق تفتيح طبيعي ونضارة، دون الحاجة إلى استخدام مواد مغذية مبيضة قد تسبب تهيج الجلد. قدمت لك فيما يلي قائمة بالمكونات التي ستحتاجين إليها:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من الليمون.

خطوات تحضير وصفة الفازلين لتبيض المناطق الحساسة

يمكنكِ إعداد خليط الفازلين المبيض للمناطق الحساسة في جسمك بطريقة بسيطة وفعالة من خلال اتباع هذه الخطوات:

في الخطوة الأولى قومي بتحضير وعاء مناسب وضعي فيه الفازلين.

قومي بتذويبه عبر وضع الوعاء فوق حمام مائي.

أضيفي النشا وزيوت الطبيعية وعصير الليمون إلى الفازلين.

وامزجي المكونات برفق حتى تحصلي على خليط متجانس.

طريقة الإستخدام

وسنعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة استخدام وصفة الفازلين: