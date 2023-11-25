انت الان تتابع خبر نهاية العام ستكون قاسية على 4 أبراج.. أزمات ومشاكل وقلة حظ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد تواجه بعض الأبراج في نهاية عام 2023 سلسلة من التحديات والعقبات المؤسفة وفي هذا الصدد يكشف خبير الفلك محمد صبحي عن الأبراج التي ستكون نهاية عام 2023 قاسية عليهم.

سيكون برج الثور في حالة من الجمود في نهاية العام، وقد يشعر بالتردد والركود سيواجه مشاكل في اتخاذ القرارات أو في تحقيق الأهداف، وقد يشعر بالضياع وعدم الرضا.

سيكون برج القوس في حالة من التعب والإرهاق في نهاية العام، وقد يشعر بالإحباط والاكتئاب قد يواجه مشاكل في العمل أو في العلاقات الشخصية، ويشعر بالوحدة والعزلة.

سيكون برج العقرب في حالة من التوتر والقلق في نهاية العام، وقد يشعر بالخوف والارتباك قد يواجه مشاكل مالية أو صحية، وقد يشعر بالضياع والارتباك.

سيكون برج الأسد في حالة من الكبرياء في نهاية العام، وقد يشعر بالغرور والتعالى قد يواجه مشاكل في العلاقات الشخصية أو في العمل، وقد يشعر بالوحدة والعزلة.