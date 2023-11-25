انت الان تتابع خبر عريس إماراتي ملهوف على الاخر جرد عروسته ملابسها في ليلة الدخلة وعندما تحسس بيدية اكتشف مفاجأة صادمة لاتحتمل قصمت ظهره وجعلته يفر من غرفة النوم..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قصة غريبة ومؤلمة تحكيها حادثة مروعة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفاجأ العريس في ليلة الدخلة بكشف حقيقة صادمة عن عروسته. فما كان منه إلا أن قرر الانتقام منها بطريقة غير متوقعة. في زيارته للطبيب، تأكد العريس من صحة الأنباء التي تلقاها، حيث قام الطبيب بإجراء اختبارات وفحوصات للعروس، وتبين أنها حامل من زميلها في العمل.

كانت الصدمة كبيرة على العريس، حيث تبين أن العروس كانت تخونه وتكذب عليه طوال فترة خطوبتهما وحتى في ليلة الدخلة. ولكن بدلاً من أن ينهار ويعبر عن حزنه وغضبه بالطرق التقليدية، قرر العريس أن ينتقم من العروس بطريقة غير متوقعة.

في ليلة الزفاف، وبينما كان العروس والعريس في غرفة النوم، قام العريس بإعطاء العروس مشروب مخدر، حيث تأثرت بسرعة وفقدت وعيها. وبدلاً من أن يتمم العريس حفل الزفاف ويبدأ حياة جديدة، قام بتنفيذ خطته الانتقامية.

قام العريس بنقل العروس إلى منزل قديم ومهجور، حيث قام بربطها وتعذيبها بطرق وحشية. واستمر في تعذيبها لمدة أسبوع كامل، دون أي رحمة أو شفقة. وفي النهاية، توفيت العروس متأثرة بجراحها البالغة والتعذيب الذي تعرضت له.

بعد انتهاء عملية الانتقام، قام العريس بالاعتراف بجريمته للشرطة، وتم اعتقاله وتوجيه التهمة له بالقتل العمد. وبعد محاكمة عادلة، حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

تعتبر هذه الحادثة قصة مروعة ومؤلمة، تظهر الغضب والانتقام الشديدين الذي يمكن أن يدفع بالإنسان إلى ارتكاب أعمال شريرة ووحشية. وتؤكد على أهمية التوازن النفسي والصحة العقلية للأفراد، وضرورة التعامل مع الصعوبات والتحديات بطرق إيجابية وبناءة، دون أن يتسبب ذلك في إيذاء الآخرين.

قرر العريس أن يطلب مساعدة الطبيب لمساعدته في معرفة ما إذا كانت عروسته قد مارست العلاقة الحميمة من قبل. لم يتردد الطبيب في تقديم النصيحة وشرح الفرق بين الغشاء البكارة الطبيعي والغشاء البكارة الصناعي. كان العريس يأمل في قلبه أن تكون الشائعات غير صحيحة وأن تكون عروسته بكرًا. وفي ليلة الدخلة، لاحظ العريس علامات التوتر على وجه عروسته. عندما سألها عن السبب، قدمت له أعذارًا وقالت إنها أمر طبيعي لأي عروس في ليلة زفافها.

كان العريس متوترًا ومستعجلًا لمعرفة الحقيقة. دخل مع عروسته إلى غرفة النوم بحجة الشوق والحنين إليها. بعد أن خلعت ملابسها، بدأ في التحقق من الغشاء البكارة. بينما كان يتحسس، ت

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