وقع مغشيا عليه..خبر كارثي توقعته ليلى عبد اللطيف جعل نتينياهو يسقط مغشي عليه امام الجميع!!

انت الان تتابع خبر وقع مغشيا عليه..خبر كارثي توقعته ليلى عبد اللطيف جعل نتينياهو يسقط مغشي عليه امام الجميه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت مؤخرًا حالة من الجدل داخل إسرائيل بشأن الوضع الصحي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا الأمر أثار صدمة كبيرة في جيش الاحتلال.

ترددت أنباء في الآونة الأخيرة حول تدهور حالة نتنياهو الصحية، وخاصة بعد الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تعرضت تل أبيب لهجوم كبير من قبل الفصائل الفلسطينية في عملية تعرف بـ "طوفان الأقصى".

بدأت حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث وضعت إسرائيل قطاع غزة تحت القصف الجوي والبحري والبري، واستهدفت كافة المواقع والمباني الحيوية في البلاد.