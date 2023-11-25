انت الان تتابع خبر بالفيديو.. لجين عمران تكشف عن تصرف غريب من إحدى صديقاتها كانت تتصل بزوجها كلما وقعت بمشكلة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الإعلامية لجين عمران عن تصرف غريب من صديقة لها، حيث كانت تتصل بزوجها لتشتكي له همومها ومشكلاتها بدلاً من أن تشتكي لها هي. وأفادت لجين خلال لقاء لها أن زوجها كان يسخر من تصرف صديقتها وكان يشعر نفسه وكأنه طبيب نفسي أو خبير علاقات، واستغرب من تصرف صديقتها.

وأضافت: زوجي قال لي إن فلانة كلمتني وعندها مشكلة، فقلت له اسمع لها، أنا أثق فيك وفي نفسي، ولكني لا أثق فيها.

وأشارت إلى أنها قطعت علاقتها بتلك الصديقة، لأن ذات الموقف تكرر أكثر من 5 مرات، ويجب على الإنسان أن يتعلم.