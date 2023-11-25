انت الان تتابع خبر سيدخل شهر الخراب على الجميع!! ليلى عبد اللطيف تبكي وهي تقرأ ما سيحدث في السعودية..اسوء من زلزال سوريا والمغرب واعصار ليبيا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن شهر ديسمبر الذي سيحل علينا بعد أيام قليلة هو شهر الخراب كما توقعته العرافة ليلى عبد اللطيف، في أحدث نبوءاتها عبر صفحتها الرسمية.

في أحدث نبوءاتها كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على قناة lbc اللبنانية، عن توقعاتها الجديدة والتي طالت 3 دول عربية.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعودية

قالت ليلى عبد اللطيف أن السعودية ستشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار الوباء الذي سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن السعودية ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن سوريا

توقعت ليلى عبد اللطيف عن سوريا أنها ستشهد انفراجًا فيما يخص أزمات المياه، والكهرباء، والغذاء وستشهد العقارات ارتفاعًا كبيرًا.

وتوقعت عودة العلاقات السورية التركية ومساعدة المنظمات الدولية سوريا في حل الأزمة ومفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن المغرب

قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن المغرب سيشهد إبرام العديد من الاتفاقيات في العام الجديد. كما أشارت إلى تحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد.

وتوقعت سيدة التوقعات انتعاش السياحة بشكل كبير في المغرب والعمل على إنهاء كل المشاكل الخاصة بالمغرب وارتفاع أسعار النفط في البلاد.