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"أخاف أهلي يشوفون".. "عريس جديد" يكشف عن أغرب تصرف تقوم به زوجته معه بالرغم حبه لها

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الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف عن اعتداء زوجة "عريس جديد" عليه بشكل يومي، حيث تقوم بعضه بطريقة مؤلمة تترك آثارًا على جسده.

وصرح العريس في شكواه قائلاً: "لقد تزوجت منذ سنة، وأحب زوجتي كثيرًا، ولكن وصلت الأمور إلى مرحلة أنها تعضني بشدة، وتلك العضات تتسبب لي في آثار على جسدي وأشعر بالألم الشديد".

وأضاف: "على الرغم من حبها لي وأنها لم تفعل ذلك إلا في هذه الفترة، إلا أنها استمرت لمدة تقريبية ثلاثة أشهر بشكل يومي".

وأردف: "أود أن أفتح النقاش حول هذه المسألة معها، ولكن أخشى أن يتأثر حبها لي، وفي الوقت الحالي أعالج تلك العضة على وجهي".

وأكمل قائلاً: "تستغرق الآثار في جسدي وقتًا طويلاً لتختفي، وأخشى أن يلاحظها أهلي وينظرون إلي بنظرة غريبة، أرغب في معرفة كيفية التحدث إليها حول هذه المسألة، وأخشى رد فعلها".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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