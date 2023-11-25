انت الان تتابع خبر "أخاف أهلي يشوفون".. "عريس جديد" يكشف عن أغرب تصرف تقوم به زوجته معه بالرغم حبه لها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف عن اعتداء زوجة "عريس جديد" عليه بشكل يومي، حيث تقوم بعضه بطريقة مؤلمة تترك آثارًا على جسده.

وصرح العريس في شكواه قائلاً: "لقد تزوجت منذ سنة، وأحب زوجتي كثيرًا، ولكن وصلت الأمور إلى مرحلة أنها تعضني بشدة، وتلك العضات تتسبب لي في آثار على جسدي وأشعر بالألم الشديد".

وأضاف: "على الرغم من حبها لي وأنها لم تفعل ذلك إلا في هذه الفترة، إلا أنها استمرت لمدة تقريبية ثلاثة أشهر بشكل يومي".

وأردف: "أود أن أفتح النقاش حول هذه المسألة معها، ولكن أخشى أن يتأثر حبها لي، وفي الوقت الحالي أعالج تلك العضة على وجهي".

وأكمل قائلاً: "تستغرق الآثار في جسدي وقتًا طويلاً لتختفي، وأخشى أن يلاحظها أهلي وينظرون إلي بنظرة غريبة، أرغب في معرفة كيفية التحدث إليها حول هذه المسألة، وأخشى رد فعلها".