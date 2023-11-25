انت الان تتابع خبر مصر في خطر..بكاء ليلى عبد اللطيف الهستيري وانهيارها ارضاً والمذيع يطلب بانها الحلقة فوراً من هول التوقعات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت جرأة الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الكثير من الجدل بين الجمهور، حيث كشفت عن كوارث بشرية وحروب وزلزال ودمار كبير في الأيام القادمة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أنه من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة بدلاً من الانتظار حتى حدوث الكارثة، وهذا الأمر أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور.

أطلقت العرافة الشهيرة تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلف أزمة في إمدادات اللحوم وسيؤثر على المواشي والدواجن.وقالت إن نهاية عام 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في العديد من المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن الكوارث التي ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وتنبأت أيضاً بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري وسيكون مصيره غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان لعملية اغتيال.