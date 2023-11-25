انت الان تتابع خبر اتفرج .. المشهور عبدالمجيد الفوزان يكشف عن افتتاحه كوفي بتكلفة أكثر من 2 مليون وبيعه بخسارة 200 ألف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الشهير عبد المجيد الفوزان عن افتتاحه مقهى في شارع الثلاثين بتكلفة تصل إلى مليونين ونصف ريال، ولكنه تعرض للخسارة واضطر لبيعه.

وفي مقطع فيديو، قال الفوزان: "قمنا بفتح مقهى بتكلفة مليونين ونصف وتكاليف الإيجار السنوي تصل إلى حوالي 700 ألف ريال. يعني يجب أن أعمل لمدة 8 أشهر لتسديد تكاليف الإيجار".

وأضاف: "أين الربح ورواتب الموظفين والحوافز؟ اليوم، عندما تأخذ المحلات في عمارة كاملة بإيجار يزيد عن 140 ألف ريال، كيف يمكنك أن تقدم مكافآت للموظفين؟ كيف يمكنك أن تقدم هدايا للعملاء؟ كيف يمكنك أن تجعل العميل يعود مرة أخرى وليس زائر عابر؟"

وأرفق الفوزان الفيديو بتعليق يوضح أن المقهى تم بيعه بخسارة تصل إلى 200 ألف ريال.