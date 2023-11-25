انت الان تتابع خبر سقط ارضاً..خبر كارثي توقعته ليلى عبد اللطيف جعل نتينياهو يسقط مغشي عليه امام الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت مؤخرًا حالة من الجدل داخل إسرائيل حول الوضع الصحي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أثار صدمة في جيش الاحتلال. ترددت أنباء عن تدهور حالته الصحية بعد الأحداث الأخيرة في تل أبيب في السابع من أكتوبر. تعرضت المدينة لهجوم كبير من قبل الفصائل الفلسطينية في عملية تعرف بـ "طوفان الأقصى". بدأت حركة حماس الفلسطينية هذه العملية في السابع من أكتوبر، حيث قامت إسرائيل بقصف قطاع غزة جويًا وبحريًا وبريًا، استهدفت جميع المواقع والمباني الحيوية في البلاد.