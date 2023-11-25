انت الان تتابع خبر عاجل..اقوى زلزال في تاريخ الشرق الأوسط يقترب من هذه الدول العربية وعلى جميع سكانها الخروج..العالم الهولندي يطلق نداء تحذير عاجل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف العالم الهولندي فرانك هوغربيتس عن حدوث كارثة كونية جديدة تضرب الأرض خلال شهر أكتوبر، مما صدم المتابعين. وفي فيديو نشره على اليوتيوب، كشف هوغربيتس عن حالة النشاط الزلزالي التي ستشهدها الأيام المقبلة نتيجة لاقتران الكواكب. ومن المتوقع أن تسبب هذه الاقترانات زلازل قد تصل شدتها لـ 7.8 ريختر.

وأوضح هوغربيتس أن هناك اقترانًا خطيرًا بين الشمس والكواكب، مثل الزهرة وأورانوس، وسيحدث هذا الاقتران في الفترة المقبلة حتى 17 أكتوبر. كما أشار إلى وجود اقتران بين الزهرة وزحل والأرض في الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى اقتران الزهرة وزحل مع القمر. وقد حذر هوغربيتس العالم من الكوارث المحتملة التي يمكن أن تحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي صفحته الرسمية على منصة "إكس"، صرح هوغربيتس أيضًا عن وجود ظاهرة فلكية تسمى "كسوف حلقي للشمس" والمتوقع حدوثها في 14 أكتوبر. ولكنه أكد أن الكسوف الحلقي بحد ذاته لا يسبب زلازل كونية، حيث تحدث الكوارث الطبيعية نتيجة لأحداث غير طبيعية بين الكواكب. وأوضح أن الكسوف الحلقي هو ظاهرة كونية متعارف عليها ولا تشكل تهديدًا