انت الان تتابع خبر اتفرج .. مواطن يوثق فيديو ل "بقالة" بدون عامل.. ويعلق: شوف الثقة وين وصلت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو يكشف عن وجود بقالة بدون عمالة، حيث يتمكن الزبائن من خدمة أنفسهم بأنفسهم. يظهر الفيديو وجود كمية من البضائع والمياه في البقالة، وعلى اللافتة الموجودة يكتب بوضوح "خصم لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسر شهداء الواجب".

الشخص الذي قام بتوثيق المقطع يقول "شاهدوا ما حدث، بقالة بدون عمالة، لا يوجد أحد لخدمتك، عليك أن تخدم نفسك بنفسك". وأشار إلى أن أي شخص يستطيع أن يأخذ المنتجات التي يرغب بها ويضع الثمن في علبة بلاستيك.

وأضاف "هذا يعكس مدى الثقة التي وصلت إليها الأمور، نسأل الله أن يحفظ الأمن والأمان في بلادنا".

تم نشر المقطع على موقع تويتر وأثار الكثير من التعليقات والتفاعل من قبل المستخدمين.