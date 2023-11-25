الحكومة المصرية تصدر تحذير عاجل لكل المواطنين بسبب كارثة جوية تقترب بسرعة جنونيه..الايام القادمة سوف تكون الاصعب على الاطلاق

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الرياض - روايدا بن عباس - تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم على عكس الأيام الماضية والتي شهدت انخفاضاً في درجات الحرارة، ولكن يعتبر هذا الارتفاع مؤقت بحسب هيئة الأرصاد.

ويسود اليوم السبت طقس شبه صيفي، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الطبيعية للبلاد، كشف خبراء الأرصاد، عن وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخلٌج السويس وسيناء وشمال الصعيد.

و يؤدي ذلك إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، كما تسود أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

ومن المقرر أن تعود الأجواء الشتوية بداية من الثلاثاء المقبل، لذا نصحت الأرصاد بتخفيف الملابس اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والتي تتراوح بين 2 :3 درجات.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، تؤثر على الجمهورية، منتصف الأسبوع المقبل، تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحرين، من المتوقع لحالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة غداً الأحد، فتوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويوم الاثنين فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% أيضاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة