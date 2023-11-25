مصر تعوم فوق بحر من الثروات وستصبح أغنى دولة في العالم.. اكتشاف مخزون هائل من هذه المادة الثمينة سيجعلها دولة عظمى في غضون فترة قياسية

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الرياض - روايدا بن عباس - اكتشاف نفطي جديد في مصر يحقق طفرة اقتصادية

أعلنت شركة كندية عن اكتشاف نفطي جديد في مصر، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاكتشاف طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. تقدمت شركة تاج أويل الكندية (TAG Oil) بتحديث حول التقدم المحرز في حفر البئر الأفقية "تي 100" في خزان أبو رواش، الواقعة في حقل بدر النفطي (BED-1) بالصحراء الغربية في مصر.

تقدم في حفر البئر الأفقية "تي 100"

أكدت شركة تاج أويل أن الحفر الأفقي لبئر "تي 100" ونحو 300 متر في القسم الجانبي المخطط له بطول ألف متر، واجه كميات جيدة من النفط. كما اشتملت البئر على قراءات عالية للغاز، ومؤشرات جيدة على تدفق النفط والغاز لاتساع المسامات في تلك الطبقة. من المتوقع الانتهاء من عمليات الحفر في ديسمبر المقبل.

نتائج مبشرة لعمليات الحفر

وفقًا لبيان منصة الطاقة، أوضحت شركة تاج أويل في تحديثها للاكتشاف النفطي أن أداء الحفر الأولي لتكوين الكربونات غير التقليدي في خزان أبورواش كان جيدًا، عند زوايا بناء سلسة، وزيادة معدلات الحفر بصورة مطردة. ومع ذلك، كان الحفر مثقلًا بمشكلات ميكانيكية في أدواته. تهدف الشركة إلى زيادة الطول الجانبي النهائي من البئر لتحقيق نتائج أفضل.

بداية عملية الحفر

بدأت عملية الحفر من القسم الوسيط على عمق يصل إلى 2800 متر. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الحفر في ديسمبر 2023. وبعد ذلك، سيتم تحرير منصة الحفر والبدء في مرحلة إكمال البئر دون منصة مع تحفيز عمليات التكسير.

بئر بي إي دي 1-7

بدأت بئر "بي إي دي 1-7" (BED 1-7) الإنتاج منذ أبريل 2023 ووصلت إلى إنتاج تراكمي يبلغ نحو 10 آلاف برميل من النفط من خزان أبو رواش المستهدف.

تقييم البئر وإعادة الإنتاج

تخضع البئر حاليًا لتقييم تراكمي لضغط المكمن لتحديد مدى استنفاد البئر وإمكاناته. وبعد ذلك، ستجرى عمليات التنظيف ومن ثم سيتم استئناف الإنتاج.

نجاح البئر وتأثيره على التخطيط التطويري

أكدت الشركة في بيانها أنها سعيدة بنتائج البئر، حيث توفر بيانات مهمة لمزيد من التخطيط التطويري لخزان أبو رواش المستهدف في حقل بدر (BED-1).

حفر بئر تي 100

بدأت شركة تاج أويل الكندية حفر البئر "تي 100" في 22 أغسطس 2023. وأكدت الشركة أن بدء برنامج الحفر يمثل علامة بارزة في عملياتها، مشددة على التزامها المستمر بإطلاق إمكانات خزان أبو رواش في حقل بدر النفطي.

برنامج الحفر التجريبي

تتضمن عملية الحفر وجود بئر تقييم تجريبية رأسية للحفر المحتمل، وتصوير التكوينات، وقياس الضغط، وأخذ عينات من السوائل. وبعد ذلك، سيتم تركيب أسمنتي للحفرة التجريبية العمودية السفلية والمقاطع الأفقية الجانبية في خزان أبو رواش.

نجاح البئر التجريبية

في 27 سبتمبر 2023، نجحت شركة تاج أويل في حفر البئر التجريبية العمودية لعمق يصل إلى 3290 مترًا.

تقييم جودة المكمن

تُستعمل المعلومات التي جرى الحصول عليها خلال حفر البئر "تي 100" لتقييم جودة المكمن عبر القسم الجانبي، جنبًا إلى جنب مع العمل المكتمل بشأن الخواص الجيوميكانيكية والتفسير الزلزالي ثلاثي الأبعاد في المنطقة للتصميم.

تخطيط الحفر المستقبلي

سيُستعمل الأداء من البئر "تي 100" لتخطيط وتنفيذ خطط الحفر المستقبلية التي تتوقع الشركة أن تبدأ بحلول الربع الأول من عام 2024.