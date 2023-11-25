انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تتحدى المخابرات الأمريكية وتكشف سر كارثي بخصوص الرئيس صدام حسين سوف يغير خارطة العالم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: " سنرى هذه الشخصية تظهر على العلن مرة أخرى، ما يثير صدمة كبيرة للوطن العربي، كما أنها مازالت على قيد الحياة، لكن رفضت ليلى الإفصاح عن اسم هذه الشخصية"وأكملت ليلى، توقعاتها عن أواخر عام 2023، متوقعة أن يشهد العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة، بسبب تعرض مستشفي، إلى إطلاق صواريخ من الجو، مما يؤدي إلى هدم وتدمير هذه المستشفى، وستكون في دولة تعاني من آثار الحرب.

كما توقعت أن تشهد اليابان كارثة طبيعية تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى، وسيلفت أنظار العالم إلى كوكب المريخ وسنري العالم في حالة قلق.

ولفتت: «صدور قرار أوروبي للمرة الأولى بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وسترد إيران بقوة وستكون روسيا والصين في قلب الحدث».