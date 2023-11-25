انت الان تتابع خبر الإعلامية الكويتية فجر السعيد ترقص أثناء خروجها من مطار بغداد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص داخل ممر مطار بغداد، أثناء مغادرتها العراق.

وأظهر الفيديو فجر السعيد وهي ترتدي عباءة فوق تيشرت وبنطلون، وترقص على الطريقة العراقية أثناء خروجها من المطار.

وأرفقت الفيديو بتعليق: "في ممر السعادة أثناء الخروج من بغداد الجميلة".

الجدير بالذكر، أجرت فجر السعيد زيارة إلى بغداد خلال الأيام الماضية برفقة صديقتها الإعلامية مي العيدان.