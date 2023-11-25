انت الان تتابع خبر دون الحاجة للرجيم .. بطلة طاش ماطاش تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حل غير عادي لخسارة الوزن بدون حمية غذائية

كشفت الفنانة السعودية ريم عبد الله، نجمة مسلسل طاش ماطاش، عن حل غير عادي لخسارة الوزن بدون حمية غذائية وبشكل سريع. وقالت ريم عبد الله إنها استخدمت بعض الأعشاب المنشطة للحرق والتي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم مثل الزنجبيل والقرفة وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال أسابيع.

أعشاب فعالة لخسارة الوزن

في هذا المقال سنستعرض بعض الأعشاب الفعالة التي يجب أن توجد في كل مطبخ، والتي تعتبر مفيدة جداً لمن يعانون من مشكلة زيادة الوزن.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل أحد أفضل الأعشاب لتنظيم الهضم وتخفيف الشهية، فهو يساعد على تحسين عملية الهضم ويسرع من حرق الدهون في الجسم، مما يساهم في تقليل الوزن الزائد.

القرفة

تعد القرفة من الأعشاب الفعالة التي تحتوي على مواد فعالة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتسد الشهية، كما أنها تُعتبر من أفضل الأعشاب لتحفيز عملية حرق الدهون في الجسم.

الكركم

الكركم من الأعشاب الفعالة في تنظيم عملية الهضم وتقليل الالتهابات في الجسم، كما أنها تساعد في تحفيز حرق الدهون وتقليل الشهية.

الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الفعالة التي تُساعد في تقليل الوزن الزائد وتنظيم الشهية، حيث يحتوي على مركبات نشطة تساعد في تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون.

النعناع

النعناع يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، كما يعتبر من المنكهات الطبيعية التي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة.

فوائد النعناع للجهاز الهضمي

يُعد النعناع من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الشهية، مما يُساعد في التحكم بالوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. فهو يساعد في تهدئة الأمعاء وتخفيف الانتفاخ والغازات، مما يجعل الهضم أسهل وأكثر فعالية.

الاستشارة الطبية قبل تناول النعناع

على الرغم من فوائد النعناع الفعالة في تسد الشهية وتنقيص الوزن، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من الأعشاب، خاصةً إذا كنت تعاني من أي حالة صحية مزمنة. فالطبيب سيكون الأقدر على تقييم حالتك الصحية وتحديد ما إذا كان تناول النعناع مناسبًا لك أم لا.

آخر أعمال ريم عبد الله

كان آخر أعمال ريم عبد الله مشاركتها في مسلسل "قرة عينك" الذي عُرض في رمضان الماضي. وقد تعاونت في هذا المسلسل مع الفنانة حياة الفهد، وهو يُعتبر أول عمل درامي خليجي تشارك فيه ريم. حيث كانت مشاركتها الفنية تقتصر على الدراما السعودية.