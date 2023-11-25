انت الان تتابع خبر بعضهم من متلازمة داون .. : سعوديون وسعوديات يروون تجربة عملهم في مطاعم ومقاهي عالمية بالرياض والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت قناة "الإخبارية" بنشر تقرير حول السعوديين والسعوديات العاملين في مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي العالمية في الرياض.

ووفقًا للتقرير، يعمل الشباب والفتيات والطلاب والطالبات في مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي، وبعضهم يعانون من متلازمة داون، وتتراوح سنوات العمل بين سنة و10 سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يعمل في مجال مطاعم الوجبات السريعة منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الشباب السعوديين يستطيعون إثبات وجودهم في هذا المجال ويفتحون بيوتهم.

وأشار إلى أنه يشعر بالراحة النفسية في العمل، وأن مدة إجازته يومين في الأسبوع.

وقالت إحدى الفتيات، التي هي طالبة جامعية وتعمل في نفس الوقت، إنه يتم ترقية الموظفين في هذا المجال.

وأشار أحد الشباب الذي يعاني من متلازمة داون إلى أنه يعمل في مطعم وجبات سريعة منذ 4 سنوات، وأن العمل مناسب له.

ونشرت القناة تغريدة على تويتر تضمنت فيديو لموظف مطعم عالمي يتحدث عن تجربته في العمل في مطاعم الوجبات السريعة، وذكر فيه أن السعوديين يفتحون بيوتهم من خلال هذا المجال.