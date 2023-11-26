انت الان تتابع خبر أول تعليق من الفتاة التي سكبت القهوة على شابين قاما بمضايقتها في شارع عام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفتاة التي قامت بسكب القهوة على شخصين قاما بمضايقتها أثناء سيرها في الشارع العام عن تفاصيل الواقعة.

وقالت الفتاة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على إكس مرفقة بالفيديو: "بالطبع أنا صاحبة هذا المقطع وأنا الشخص الذي قام بسكب القهوة عليهما. تعرضت للتحرش من قبلهما عدة مرات ولم أتجاوزها، ولكن هذه المرة قررت أن لا أتجاوزها ولو كان بإمكاني أن أقدم شكوى قانونية ضدهما. على الأقل، أريد أن يعرف الجميع عنهما وأن يتعرض سمعهما وسمعتهما للضرر".

وأضافت: "أتمنى عدم انتشار الشائعات والافتراءات عني. أنا لا أؤذي أي شخص إلا إذا فعلوا شيئًا سيئًا لي. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون سوى هذه الأفعال المشينة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شابان يجلسان داخل سيارة ويقومان بمضايقة الفتاة التي تقود سيارتها وتسير بالقرب منهما.

وفي الفيديو، يظهر الشابان وهما يتعمدان إزعاج الفتاة، وبعد ذلك قامت الفتاة بسكب القهوة عليهما مما أدى إلى تلطخ وجوههما وملابسهما بالمشروب.

تجدون الصورة المرفقة للواقعة أعلاه.