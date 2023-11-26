انت الأن تتابع خبر تحفة الطهي الشتوية: اكتشفوا سر عمل صينية البطاطا بالبشاميل في وصفة لذيذة ومغذية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة البطاطا بالبشاميل من الحلويات الشتوية اللذيذة والمغذية، وتعتبر خيارًا مثاليًا لتحضير وجبة سريعة وشهية بتكلفة منخفضة، تحتوي البطاطا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لكل أفراد الأسرة.

مكونات صينية البطاطا بالبشاميل

2 كيلو بطاطا حلوة.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

كوب سكر.

5 ملاعق كبيرة دقيق متعدد الاستخدامات.

1 لتر لبن.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

فانيليا.

مكسرات (جوز الهند، زبيب، جوز، سوداني).

طريقة التحضير

قم بغسل البطاطا جيدًا وقشرها، ثم قطعها إلى شرائح.

ضع البطاطا في إناء مع الماء وقم بسلقها حتى تنضج.

انقل البطاطا المستوية من الماء واهرسها جيدًا.

قم بتحضير البشاميل عن طريق إذابة الزبدة ثم إضافة الدقيق والتحريك حتى يأخذ لونًا ورديًا.

أضف اللبن تدريجياً واستمر في التحريك، ثم أضف السكر والقشطة وقلب المكونات حتى تمتزج.

ضع طبقة من البشاميل في صينية مدهونة، ثم قم بتوزيع البطاطا المهروسة.

أضف مزيجًا من المكسرات.

قم بتغطية الطبقة بالبشاميل وأضف قطع صغيرة من الزبدة أو القشطة للحصول على لون أحمر أثناء التسوية.

قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 قبل التسوية بحوالي 10 دقائق.

ضع صينية البطاطا بالبشاميل في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم قم بتشغيل الشواية لتحمير السطح.

اخرج الطبق وقطعه ساخنًا أو اتركه حتى يبرد.

قدم الوصفة في أطباق مزينة بجوز الهند والزبيب.

فوائد تناول البطاطا

غنية بالألياف والبروتين.

تحتوي على المغنيسيوم وتكون قليلة الدهون والسكريات.

توفر طاقة طويلة المدى.

تعمل على تحسين الجهاز الهضمي.

مصدر جيد للكالسيوم عند دمجها مع اللبن.

مناسبة للحميات الغذائية نظرًا للإحساس بالشبع السريع.

استمتع بتحضير وتناول هذه الوصفة اللذيذة والمغذية خلال فصل الشتاء، ونتمنى أن تكون وصفة البطاطا بالبشاميل قد أضافت لمسة من اللذة والدفء إلى مواسم شتائكم، إنها ليست فقط لذيذة بل أيضًا تحمل في طياتها قيمًا غذائية هامة، يمكنكم تناولها ساخنة مع المكسرات المفضلة لديكم أو باردة كوجبة خفيفة.