انت الأن تتابع خبر آلام في الظهر.. تفاصيل مرض ياسين التهامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المنشد محمود التهامي عن إلغاء جولته الفنية المقامة حالياً في دولة الإمارات وقام أيضّا بتأجيل جولته في ماليزيا، وذلك بسبب مرض والده الشيخ ياسين التهامي، ومنها تساءل الكثير من محبيه عن مرض ياسين التهامي وحالته الصحية وتطوراته الأخيرة، تابعوا معنا التفاصيل في الفقرات التالية.

مرض ياسين التهامي

قد أوضح محمود التهامي عن اضطراره للرجوع إلى مصر سريعًا اليوم من الإمارات، وقد ألغى كافة الفعاليات المتبقية من جولته الفنية التدريبية في المراكز الثقافية في دبي وكذلك إلغاء جلسات الخاصة بتجهيزات مهرجان أبو ظبي للفنون، وذلك أن وصله خبر مرور والده الشيخ ياسين التهامي بوعكة صحية مفاجئة حتى يطمئن عل صحته، أما عن مرض ياسين التهامي فقد شعر بعض الآلام البسيطة في الظهر ويحتاج إلى راحة.

طلب الدعاء بالشفاء العاجل

كما طالبت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالدعاء له بالشفاء العاجل ونشرت في منشور لها قائلة: «الأخوة الأحباب نشكركم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة سؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي، ومحيطكم علما بأن الشيخ بفضل لله بخير وبصحة جيدة إلا أنه يعاني من بعض الآلام البسيطة في الظهر ألجأته إلى الراحة لبضعة أيام حسب تعليمات الأطباء».

وأضافت في منشورها قائلة: «نسأل الله أن يتم شفاءه على خير وأن يعود لاحبابه قريبًا جدًا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرًا جميعا وبارك الله فيكم».

كما أكد أيضًا الدكتور أشرف زكي أن الشيخ يعاني من بعض الآلام في الظهر لكن حالته الصحية حاليًا أفضل ومستقرة وإنه سيعود إلى عمله خلال أيام قليلة، وأوضح أنه لا يوجد ما يقلق وطمأن كل محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي.