دلعي جوزك وابهريه.. حطي القرنفل وزيت الزيتون على جسمك ليلة واحدة في هذا المكان وشوفي النتيجة من أول مرة

فنون - ياسمين التهامي- تهتم معظم النساء باستخدام الوصفات الطبيعية سواء وصفات الشعر أو وصفات البشرة، فهناك الكثير من العناصر الموجودة في الطبيعة التي تساعد على علاج تلف الشعر ومنحه الحيوية واللمعان، كما تجعله يبدو بمظهر طبيعي، ويمكن الحصول على نتيجة مرضية من أول استخدام، لذلك سوف نقوم بتوضيح أفضل وصفة يمكن استخدامها للشعر للقضاء على معظم مشاكله، حيث يعتبر الشعر هو زينة المرأة ورمز جمالها.

مكونات وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

لاتحتاج هذه الوصفة إلى المزيد من المكونات، بل تعد من الوصفات البسيطة ويمكن تحضيرها من خلال توافر المكونات الآتية:

عدد 4 حبات من القرنفل.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

2 معلقة من النشا.

طريقة إعداد وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وهي: