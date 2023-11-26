انت الان تتابع خبر “خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خد بالك قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إذا بحثت عن مستخدمي الواتساب فلا يمكن إحصاءهم فقد تخطوا الملايين بل وصلوا إلى المليارات، ووجود مشكلة مثل هذه تشكل لهم قلق كبير لأن هذا يعني اختراق كبير لخصوصياتهم وهناك رسائل كثيرة لا يرغب البعض في الاطلاع عليها من قبل أي أحد، ولكن من حسن الحظ أن هناك علامات تظهر على الهاتف تشير إلى اختراق الواتساب الخاص به، ومن خلال تلك العلامات التي سنتعرف عليها يمكن أخذ كافة الاحتياطات المناسبة لذلك.إذا كنت من الذين يخشون اختراق الواتساب الخاص بك وترغب في معرفة إن كان حسابك تم مراقبته أم لا فإن هناك بعض العلامات يمكن التعرف عليها خلال تلك النقاط:

بطء الهاتف وعدم العمل بشكل سريع وجيد بالأخص عند فتح الواتساب واستخدامه عند استقبال الرسائل وإرسالها فهذا يدل على اختراق الحساب وأنه لم يعد امنا

عند اخبارك بأنك لم ترد على رسائلهم رغم أنك كنت نشطا في حال أنك لم تفتح الواتساب في ذلك الوقت

عند رؤيتك حالات لك على الواتساب تم نشرها في حين أنك لم تقم بذلك