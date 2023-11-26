انت الان تتابع خبر ترتكب الفاحشة مع صديقتها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بصورة فاضحة والجمهور: يا نهار أسود ومنيل دا الأب مصري والأم سعودية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت جنا عمرو دياب متابعيها على "إنستجرام" بصورة صادمة تعرضت فيها لانتقادات كبيرة من الجمهور.

ظهرت جنا في الصورة وهي تتناول الخمر بصحبة صديقتها، وأعلنت عن دعمها الكامل لدولة فلسطين، مما أثار غضب البعض وتسبب في هجوم شديد عليها. قام رواد صفحتها بمهاجمتها وطالبوها بحذف الصورة، وهاجمها أحدهم قائلاً: "يا نهار أسود ومنيل دا الأب مصري والأم سعودية".

وتوالت الانتقادات، حيث كتبت إحدى المعلقات: "وعلى كده عمور فخور بيكي"، وأخرى قالت: "يعني دي خمرة وهي بتدعمهم ولا إيه مافهمتش".

مع ذلك، حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على الاحتفال بعيد ميلاد أشقائها عبدالله وكنزي، اللذين يحتفلان بعيد ميلادهما في 16 نوفمبر 1999.

نشرت جنا مجموعة من الصور التي تجمعها بشقيقيها، بالإضافة إلى فيديو نادر لهما في مرحلة الطفولة. وقد نالت هذه الصور والفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن جنا عمرو دياب أعلنت مؤخرًا عن توقيعها عقد عمل في مجال الموسيقى، وتسعى دائمًا للتعبير عن موهبتها وقدراتها الغنائية في كل المناسبات والأماكن.